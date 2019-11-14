وصمم غوارديولا على شكر المشجعين الذين قطعوا مسافة تزيد على 6 آلاف كيلومتر ذهابا وإيابا لمساندة لاعبيه، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في 18 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأم.

ونشر دارين باغي، وهو أحد المشجعين الذين تلقوا الخطاب، صورة له على موقع "تويتر".

وتقول الرسالة: "عزيزي دارين، في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، قمت أنت و113 من المشجعين المتفانين برحلة طويلة لمشاهدة فريقنا وهو يلعب ضد شاختار دونيتسك في أوكرانيا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكم".

وتابع: "كنا سعداء للغاية لبدء مشوار دوري أبطال أوروبا بالفوز. واجهنا فريق شاختار الصعب لكنني شعرت بأننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على اللعبة واستحققنا الفوز".

وأضاف: "الحصول على دعمكم في هذه المباريات يعني الكثير، وكما قلت دائما، نحن لا شيء من دون جماهيرنا".

وبينما أراد غوارديولا التعبير عن شكره شخصيا، ونيابة عن اللاعبين، فقد أضاف أيضا أنه سيتم مكافأة هؤلاء المشجعين بحضور مباراة الإياب التي ستقام يوم 26 نوفمبر في ملعب الاتحاد.

وختم قائلا: "نيابة عن اللاعبين والموظفين، أود أن أشكركم مرة أخرى على دعمكم الرائع"، موقعا باسمه "بيب غوارديولا".

وسيستمتع هؤلاء المشجعون بضيافة فارهة، حيث سيجربون خدمة "Tunnel Club"، والتي ستتيح لهم رؤية اللاعبين وهم يسيرون في ممر زجاجي إلى أرضية الملعب، كما سيتمكنون من مشاهدتهم وهم يجرون اللقاءات التلفزيونية بعد المباراة، بينما يستمتع الضيوف بعشاء فاخر في مطعم أعد خصيصا للزوار المميزين.

أما في الملعب، فسوف تخصص لهم مقاعد قريبة من الخط في الجزء المخصص لإدارة النادي.

وكانت ليلة فوز مانشستر سيتي على دونتسك شاختار لا تنسى، عندما سيطر فريق غوارديولا على مجريات اللعب وحقق فوزا مريحا بثلاثية نظيفة.

وافتتح رياض محرز التسجيل قبل أن يضيف لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث ليضمن عودة سعيدة لـ114 مشجعا إلى بريطانيا.