وتطرق زفيريف إلى هذه المسألة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بنهاية المباراة التي خسرها بنتيجة 3-6 و2-6، عندما سُئل ما اذا كان استخدم هاتفه، بالقول "هاتفي كان في غرفة تبديل الملابس"، مضيفا "أتركه دائما هناك. لا أعرف ماذا شاهدوا، ولكن بالتأكيد لم يكن هاتفا".

وشدد ابن الـ22 عاما مرة جديدة على أن هاتفه لم يكن بحوزته في الملعب.

وعندما وجه إليه سؤال حول ماهية ما يكون قد لمسه في حقيبته، أجاب الألماني متسائلا "تقصد زجاجة ماء؟ ربما زجاجة مياه فارغة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الألماني وهو يلمس شيئا ما داخل حقيبته أثناء إحدى فترات الاستراحة بين الأشواط.

وتنص القوانين على أنه لا يحق للاعبين استخدام أي أجهزة إلكترونية أثناء المباريات.

ويرتبط مصير تأهل زفيريف إلى الدور نصف النهائي بمباراته الأخيرة أمام الروسي دانييل مدفيديف، الرابع، الجمعة، بعدما كان استهل حملة الدفاع عن لقبه في لندن بالفوز على الإسباني رافائيل نادال، الأول، قبل أن يخسر أمام تسيتسيباس.