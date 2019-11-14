وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن تامبلين اشترى فريق رومفورد الذي ينافس في الدرجة الثامنة لكرة القدم، ولم يضيع أي وقت في إجراء عدد من التغييرات داخله.

فخلال 24 ساعة من توليه المنصب الجديد، أقال تامبلين المدير الفني للفريق بول مارتن، وعين نفسه خليفة له، كما استبعد كل الطاقم الفني.

وذكر تامبلين أنه تعاقد أيضا مع 15 لاعبا جديدا، مشيرا إلى أنه سيكشف أسماءهم في وقت لاحق.

وفي بيان نشر قبل إجراء التغييرات، قال نادي رومفورد: "غلين تامبلين متحمس للانضمام إلى النادي، حيث كان يطمح إلى العودة إلى عالم كرة القدم بتحد جديد".

ويتذيل رومفورد حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي في درجته الثامنة بخمس نقاط فقط، بعد أن حقق فوزا واحدا من أصل 11 مباراة.

وفي وقت سابق، كان تامبلين يمتلك فريق بيليريكاي الإنجليزي، إلا أنه أعلن انسحابه من الاستثمار في مجال كرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.