وسجل بنزيمة هدفين، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد بنتيجة (4-0)، على فريق غالطة سراي التركي، وهو ما جعل اللاعب يتفوق على الرقم الذي كان يحتفظ به ألفريدو دي ستيفانو.

أما الهدفان الآخران فسجلهما بنزيمة في مباراة "الملكي" أمام إيبار، متفوقا بذلك على فيرنتش بوشكاش، في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يستطع بنزيمة أن يسجل هدفين على التوالي، في مباراة كروية، منذ يناير الماضي، حينما أحرز هدفين لفائدة ريال مدريد أمام إسبانيول، ثم أعاد "الإنجاز" مرة أخرى وأحرز هدفين اثنين أمام خيرونا، في إطار كأس الملك.

ورغم الفترة الصعبة التي يعانيها النادي الملكي منذ رحيل نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو الذي انتقل إيطاليا، استطاع بنزيمة أن يقدم أداءً لافتا.

ومنذ أغسطس الماضي، أي منذ خوض مباراة أمام أتلتيكو دي مدريد في إطار كأس السوبر الأوروبية، وإلى نهاية الأسبوع الماضي، أي مواجهة إيبار، سجل بنزيمة 41 هدفا فيما ساعد بشكل مباشر على تسجيل 13 هدفا في 68 مباراة.

وبفضل هذه الوتيرة المتقدمة في التسجيل، فإن معدل إحراز بنزيمة للأهداف، وصل إلى متوسط هدف واحد لكل 103 دقيقة من زمن اللعب، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

أما في إيطاليا، فلعب كريستيانو رونالدو 56 مباراة مع فريق يوفنتوس الإيطالي، فسجل 34 هدفا وساعد على إحراز 12 هدفا، وهذا يعني أن متوسط التسجيل لدى النجم البرتغالي بلغ هدفا واحدا في كل 105 دقيقة من اللعب.