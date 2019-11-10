وواصل ليفاندوفسكي سلسلته المذهلة في هز الشباك في الدقيقتين17 و76 ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري، حيث سجل المهاجم البولندي أهدافا في أول 11 مباراة في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي.

وأحرز سيرغ غنابري الهدف الثاني واختتم ماتس هوملز مدافع دورتموند أهداف صاحب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي انتصر 4-2 على مستضيفه هيرتا برلين، فيما يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر منافسه فيردر بريمن، الأحد.

وانتفض بايرن بعد هزيمته المذلة 5-1 أمام مستضيفه أينتراخت فرانكفورت الأسبوع الماضي وهو ما كلف المدرب نيكو كوفاتش وظيفته وتفوق على دورتموند في كل شيء ليعود إلى الطريق الصحيح نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي في الدوري.

وانتصر بايرن في مباراتين مع فليك عقب تغلبه 2-صفر على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وبدأ دورتموند المباراة بشكل أفضل لكن بايرن تولى زمام السيطرة بعد ربع ساعة ومنحه ليفاندوفسكي التقدم.

وشن بايرن هجمة بعد هجمة وبدا دفاع دورتموند مهتزا، وأخرج مدرب دورتموند، لوسيان فافر، لاعبه جيدون سانشو في الدقيقة 36 وأشرك رفائيل جيريرو لكن لم يحدث أي تغيير.

وهز بايرن الشباك بعد دقيقتين من الشوط الثاني عبر غنابري، الذي سجل هدفا في الشوط الأول، لكن أُلغي بداعي التسلل.

وصنع دورتموند فرصة واحدة على المرمى عبر باكو ألكاسير، لكنه فشل في التسجيل وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 3-صفر من مدى قريب في الدقيقة 76 قبل أن يحول هوملز الكرة بالخطأ في شباكه بعد ذلك بـ4 دقائق.