وكان النادي البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، قد أشار هذا الأسبوع الى أنه رفض عرضا من المدرب السابق لأرسنال، للإشراف عليه في أعقاب إعفاء كوفاتش من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

لكن فينغر (70 عاما) أكد، الجمعة، أن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه هو من بادر إلى التواصل معه.

وقال "دعوني أوضح هذه القصة لأنها قصة مفاجئة".

وتابع "ماذا حصل؟ طرح اسمي بشكل مفاجئ، من دون أن تكون لي أي علاقة بذلك. بعد ظهر الأربعاء، اتصل بي رومينيغه، ولم أكن قادرا على الرد على اتصاله. من باب التهذيب، عاودت الاتصال به، وكان في سيارته متجها إلى مباراة بايرن ضد أولمبياكوس" اليوناني في الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها بايرن بثنائية نظيفة.

وتابع "تحدثنا لبعض الوقت، أربع أو خمس دقائق، وقال لي إنه أوكل إلى (المساعد السابق لكوفاتش هانز-ديتر) فليك مسؤولية أن يكون المدرب للمباراتين المقبلتين"، في إشارة إلى مباراة أولمبياكوس، والمباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني اليوم السبت.

وأضاف "سألني عما إذا كنت مهتما لأنهم يبحثون عن مدرب، وأجبته أنني لم أفكر بالموضوع، أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير"، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على التواصل مجددا "الأسبوع المقبل".

وشدد فينغر على أن "هذه هي الرواية الحقيقية".

وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، من بينها فينغر الذي حظي بمسيرة تدريبية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، كان الجزء الأكبر منها مع نادي أرسنال، الذي أشرف عليه بين العامين 1996 و2018، وحقق معه نجاحات كبيرة أبرزها لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وكأس إنجلترا سبع مرات.

ورحل الفرنسي عن "المدفعجية" بختام موسم 2017-2018، وابتعد عن التدريب، ليعمل مؤخرا كمحلل لصالح إحدى القنوات الرياضية.

وطرح اسم فينغر من ضمن آخرين مثل الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام. وأبدى آخرون طرحت، أسماؤهم، عدم اهتمامهم بالمنصب على الأقل في المدى المنظور، كالألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، والهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.