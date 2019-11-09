واعتبر غوارديولا، في تصريحات صحفية الجمعة، أن ليفربول "يعد واحدا من أفضل فرق العالم" في اللحظة الحالية، وأن لقاء الأحد سيكون ضد "أصعب منافس".

وأوضح المدرب الإسباني: "بالنسبة لي كمدير فني، الموسم الماضي فزنا باللقب. ليفربول كان المنافس الأفضل الذي واجهته في مسيرتي. الآن هو واحد من أفضل فرق العالم. سنعمل على اتباع خطتنا في هذا اللقاء".

وحسم "السيتيزنز" لقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي عوض إخفاقه المحلي بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى، تعرض حامل اللقب لصفعة قبل قمته مع ليفربول، لغياب حارسه البرازيلي الدولي إيدرسون بسبب الإصابة.

وخرج إيدرسون بين شوطي مباراة سيتي وأتالانتا الإيطالي (1-1)، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وأنهى سيتي المباراة في إيطاليا بمدافعه كايل ووكر في مركز حراسة المرمى، إثر طرد بديل إيدرسون، التشيلي كلاوديو برافو، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الإصلي.

وكان برافو حارسا أساسيا في سيتي، قبل جلب غوارديولا للبرازيلي الذي أصبح خياره الأول في آخر موسمين.

وكشف غوارديولا عن ثقته بحارسه المخضرم في قمة ليفربول، الذي يتقدم سيتي بست نقاط في الصدارة: "لدينا حارس كبير إضافي. يجب أن نحترم هذا الشاب. يبلغ الرابعة والثلاثين وأمضى كامل مسيرته على أعلى المستويات".

ويأمل سيتي في إحباط ليفربول كي لا يبتعد عنه 9 نقاط، ويقطع خطوة كبرى نحو إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاما.

ولم يخسر الفريق الأحمر تحت إشراف مدربه الألماني سوى مرة يتمية في آخر 50 مباراة في الدوري.

لكن غوارديولا لا يعتقد أن خسارة فريقه ستحسم اللقب: "لا ينتهي (الدوري) أبدا في نوفمبر. أعرف ماذا سيحصل إذا خسرنا. الجميع سيقولون إن الأمر انتهى، لكن لا يزال لدينا العديد من المباريات".

وتابع: "الخبرة في الرياضة تؤكد أن عليك القتال حتى النهاية. هذا ما أريده الأحد وفي باقي المباريات".