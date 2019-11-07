وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا وتخطي الدور الأول عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي رحيم سترلينغ في الدقيقة السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه البرازيلي غابريال جيسوس (43)، قبل أن ينتفض أتالانتا في الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر الكرواتي ماريو باساليتش (49).

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد حارس مرماه البديل الدولي التشيلي كلاوديو برافو في الدقيقة 81 لإعاقته السلوفيني جوزيب إيليسيتش عند حافة المنطقة فاضطر مدربه الإسباني بيب غوارديولا إلى إشراك المدافع كايل ووكر للعب في مركز حراسة المرمى، بعدما ضحى بإخراج لاعبه الجزائري رياض محرز، كونه لم يعد لديه حارس مرمى إضافي على مقاعد البدلاء، بعدما اضطر إلى الدفع ببرافو مكان البرازيلي إيدرسون، الذي تعرض للإصابة ويحوم الشك حول مشاركته الأحد في قمة البريميرليغ ضد مضيفه ليفربول المتصدر.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن شاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي اللذين تعادلا 3-3.

وكانت 7 دقائق كافية لمانشستر سيتي لهز شباك الفريق الإيطالي بعد لمحات فنية رائعة بدأها البرتغالي برناندو سيلفا بتمريرة متقنة لجيسوس فهيأها بعكب قدمه لسترلينغ الذي سددها داخل المرمى، وهو الهدف الخامس لسترلينغ في المسابقة هذا الموسم.

وتسبب إيليسيتش بركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعدما لمس الكرة بيده خلال تواجده في الحائط البشري إثر ركلة حرة مباشرة للضيوف، فأنبرى لها جيسوس بجوار القائم الأيمن (43).

ونجح أتالانتا في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد 4 دقائق عبر باساليتش غير المراقب بعد عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غوميز داخل المنطقة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل دينامو زغرب مع ضيفه شاختار دانييتسك 3-3 في مباراة شهدت حالة طرد في صفوف كل فريق بعد بطاقتين صفراوين كانتا من نصيب نيكولا مورو (41 و74) لدى المضيف، ومارلوس لدى الضيوف (73 و79).

وسجل برونو بيتكوفيتش (25) ولوكا ايفانوسيتش (83) والمقدوني الشمالي أريجان أديمي (89) أهداف دينامو زغرب، والبرازيلي آلان باتريك لورينثو (13) وجونيور موراييس (90+3) والبرازيلي ماتيوس كاردوزو (90+8) أهداف شاختار.