وأورد العملاق البافاري عبر حسابه على "تويتر"، "بايرن ميونيخ يفترق عن نيكو كوفاتش"، غداة الخسارة 1-5 أمام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أسوأ هزيمة في الدوري لبايرن منذ العام 2009.

وذكرت وكالة فرانس برس أن قرار الإقالة جرى بالتراضي بين النادي والمدرب المقال.

ووجهت صحف ألمانية عدة في وقت سابق انتقادات الى المدرب، متسائلة عن جدوى بقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق، سألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش، الذي تخلى عنه فريقه حتى؟".

وبحسب التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضا.

وأوردت مجلة "كيكر" الألمانية أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة الى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيرا حول الدفاع".

وكان الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، على سؤال عما إذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما"، مضيفا بشأن مستقبله: "يجب أن تسألوا من يملك القرار".

وأضاف: "لست ساذجا، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفا "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة الى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين في الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).

وأما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.