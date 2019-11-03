وقال زيدان إن لاعبيه أدوا المباراة بـ"إيقاع مثالي"، وتعادلوا لأنهم "ببساطة فشلوا في تحويل الفرص إلى أهداف".

وواجه لاعبو الفريق الملكي تألق جويل روبليس، حارس مرمى بيتيس الذي أنقاذ فريقه من أهداف محققة، إلا أن بعض لاعبي ريال مدريد سهلوا مهمته أيضا عندما افتقدوا الدقة أمام المرمى.

وأوضح زيدان في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء: "إيقاعنا وقوتنا بشكل عام كانت رائعة. علينا فقط أن نضع الكرة في الشباك. أضعنا أهدافا سهلة. كانت لدينا فرص كثيرة منذ الدقيقة الأولى وافتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأثنى "زيزو" على أداء بيتيس، فهو "فريق جيد بإمكانات لاعبين جيدة جدا. لكن في الشوط الأول كنا متفوقين في كل النواحي. أكرر أننا احتجنا فقط إلى هدف".

وبنتيجة التعادل، فرط ريال مدريد في فرصة الانفراد بصدارة الدوري بعد تعثر منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد، السبت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر الذي خسر 1-3 خارج ملعبه أمام ليفانتي.

ويملك أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة واحدة أكثر من منافسيه، 21 نقطة في المركز الثالث، بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه إشبيلية صاحب المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط.