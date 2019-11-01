وقفز الفوز بميلان إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 10 مباريات، فيما ظل سبال، الذي لم يفز سوى مرة واحدة خارج أرضه على ميلان، في المركز قبل الأخير بـ7 نقاط.

وبعد شوط أول متواضع شارك الجناح سوسو في الدقيقة 57 ليهز الشباك بعد ذلك بست دقائق من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء.

ووضع اللاعب الإسباني، الذي تعرض لانتقادات حادة من الجماهير بعد بدايته السيئة هذا الموسم، حدا لغيابه عن التسجيل منذ مايو.

ووضع مدافع ميلان، تيو هرنانديز، الكرة في المرمى بعد تمريرة لوكاس باكيتا في الدقيقة 47، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد باكيتا أن يعزز تقدم صاحب الأرض قبل 11 دقيقة من النهاية، لكن إتريت بريشا حارس سبال أنقذ الموقف.

وحصد بيولي نقطة واحدة من أول مباراتين بعد توليه المسؤولية خلفا لجيامباولو في التاسع من أكتوبر وأدخل 4 تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام روما بالاستاد الأولمبي، الأحد.

وأبلغ بيولي شبكة سكاي إيطاليا التلفزيونية "أنا سعيد من أجل اللاعبين والجماهير والنادي.

"طلبت من الفريق أن يلعب بحماس وفعل ذلك... لم نمنح المنافس سوى القليل. للأسف جعلنا النتيجة متأرجحة حتى النهاية. الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة".

ويستضيف ميلان منافسه لاتسيو صاحب المركز الخامس الأحد.