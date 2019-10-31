ووضع الجناح الأرجنتيني المتألق لوكاس أوكامبوس إشبيلية في المقدمة على عكس سير اللعب قبل صفارة نهاية الشوط الأول.

وواصل فالنسيا هيمنته على اللعب بعد الاستراحة ليدرك المهاجم روبن سوبرينو أخيرا التعادل بضربة رأس في الدقيقة 81 بعد أن ألغى الحكم هدفا للبديل مانو باييخو بداعي وجود تسلل، وفق ما ذكرت "رويترز".

وبهذا التعادل يبقى إشبيلية بقيادة المدرب يولن لوبتيجي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد 11 مباراة، بينما يتصدر برشلونة الذي لعب 10 مباريات المسابقة برصيد 22 نقطة بعد فوزه على بلد الوليد 5-1 يوم الثلاثاء.