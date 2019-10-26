واكتفى رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد يحيى كريم بالقول "تم تأجيل المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر"، من دون تحديد أسباب ذلك، بحسب "فرانس برس".

وهذا التأجيل هو الثاني من نوعه بعد أرجأ الاتحاد بعض مباريات المرحلة الثالثة، على خلفية الاحتجاجات الدامية في العراق، التي اندلعت في الأول من أكتوبر الجاري وامتدت لنحو أسبوع، وقتل فيها 157 شخصا وفقا لأرقام حكومية عراقية.

وعاود المتظاهرون ليل الخميس الجمعة النزول إلى شوارع بغداد والعديد من المناطق الجنوبية للمطالبة مجددا بإسقاط الحكومة.

وقُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للفساد وتردي الخدمات.

ومنذ صباح السبت، احتشد مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة.