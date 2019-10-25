ويدين يونايتد بالفوز إلى مهاجمه العائد من الإصابة الفرنسي أنتوني مارسيال صاحب هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبعد أن بدأ مشواره القاري بفوز صعب على أستانا الكازاخستاني 1-صفر، عجز يونايتد عن تحقيق الفوز في أي من مبارياته الست التالية في جميع المسابقات باستثناء واحدة حسمها بركلات الترجيح على فريق الدرجة الثانية روتشدايل في الدور مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

والفوز هو الأول ليونايتد خارج ملعبه في مختلف المسابقات منذ 6 مارس الماضي عندما حقق فوزا تاريخيا على باريس سان جرمان الفرنسي 3-1 على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا.

ولم يرتق مستوى رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير إلى قدر الآمال المعقودة على بطل إنجلترا إذ يحتل المركز الرابع عشر في الدوري المحلي برصيد 10 نقاط بعد تسع مراحل.

وقال سولسكاير: "نحن في الوضعية التي نريدها، نستضيف بارتيزان في المباراة المقبلة وإذا نجحنا في الفوز نكون قد حجزنا بطاقة التأهل قبل مرحلتين من نهاية دور المجموعات".

وأضاف: "نقطة إيجابية أخرى هي محافظتنا على نظافة شباكنا في مبارياتنا الثلاث حتى الآن في هذه المسابقة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".