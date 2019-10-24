وأصدرت جمعية بيروت ماراثون التي دأبت على تنظيم السباق منذ 2003، بيانا إثر اجتماع طارئ، أكدت فيه على دور الجمعية الهادف لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين عبر الرياضة، وتثبيت موقع لبنان على خريطة الأحداث الدولية البارزة.

وقالت في البيان: "نتيجة التطورات التي يعيشها لبنان... وتماهيا مع مبادئنا والتكامل مع أهلنا وناسنا في الوطن.. ونصائح من شركاء أساسيين معنا، تقرر تأجيل سباق بلوم بنك بيروت ماراثون لعام 2019، الذي كان محددا الأحد المقبل، إلى إشعار آخر".

واضافت الجمعية: "إن التحديات والظروف الصعبة التي مر ويمر بها وطننا لبنان لطالما استطعنا تجاوزها بإرادة تأكيد الحياة ونشر ثقافة الركض ومن خلال نشاطات في خدمة أهداف وطنية واقتصادية واجتماعية وخيرية وبيئية وثقافية، وهو ما سنبقى نعمل من أجله".

وشلت المظاهرات التي تعم المناطق اللبنانية النشاطات الرياضية كافة، فتوقفت بطولتي كرة القدم وكرة السلة الشعبيتين فضلا عن الكثير من النشاطات الأخرى.

ويُعد السباق السنوي أحد أهم الأحداث الرياضية في لبنان، حيث يصنف سباق بيروت الدولي في المستوى الفضي منذ عام 2015.

وبدت الحكومة اللبنانية، رغم إقرارها رزمة إصلاحات "جذرية" غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، والمتمسك بمطلب رحيل السلطة بدءا من إسقاط الحكومة.