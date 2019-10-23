وجاء القرار بناء على اعتبارات حقوق البث التلفزيوني والشركاء التجاريين للاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد القاري في بيان: "قرر الاتحاد الآسيوي بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث التلفزيوني والأمور اللوجستية نقل المباراة بين (فريقي 25 أبريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني) إلى ملعب محايد".

وأضاف في إشارة إلى عقوبات اقتصادية دولية "نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، أبلغ شركاء تجاريون الاتحاد الآسيوي بوجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية، إلى جانب عوامل أخرى، علما بأن هذه المباراة تعتبر من أهم الأحداث في جدول بطولات الاتحاد الآسيوي".

وكان من المقرر أن تستضيف بيونغيانغ المباراة النهائية لنسخة هذا الموسم، بعد تأهل العهد اللبناني ونادي 25 أبريل الكوري الشمالي للنهائي.

وخاضت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مباراة في تصفيات كأس العالم، الأسبوع الماضي، في بيونغيانغ، في أول مواجهة بينهما تقام في كوريا الشمالية في 30 عاما.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وأقيمت أمام مدرجات خالية، ورفضت بيونغيانغ بثها على الهواء مباشرة.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الاتحاد الصيني للعبة أبدى ترحيبه باستضافة نهائي كأس الاتحاد في الثاني من نوفمبر، وتم اختيار مدينة شنغهاي "لسهولة السفر والوصول إليها، كما تم إبلاغ الفريقين والاتحادين الوطنيين بهذا القرار".