افتتح عبدالله السعيد أول أهداف بيراميدز (40)، وأضاف البوركينابي إريك تراوري الهدف الثاني (45)، وعزز السعيد تقدم فريقه بالهدف الثالث (65) وقلص معاذ الحناوي الفارق بتسجيل أول أهداف الإنتاج (79 من ركلة جزاء) وأضاف زميله الموريتاني محمد فييرا الهدف الثاني (83).

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 11 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

ويتصدر عبدالله السعيد قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف علما بأن هدفه هو الرقم 95 له في بطولة الدوري المصري، وبات على بعد 5 أهداف فقط من دخول نادي المئة.

وكان السعيد قد أحرز 36 هدفاً حين كان لاعبا في الإسماعيلي و50 هدفاً مع الأهلي و9 أهداف مع بيراميدز.

ويضم سجل اللاعبين أعضاء نادي المائة 7 لاعبين في تاريخ الدوري المصري هم الراحل حسن الشاذلي مهاجم الترسانة ومنتخب مصر الأسبق مع 187 هدفا، حسام حسن المدير الفني الحالي لنادى سموحة مع 168 هدفا، ومصطفى رياض مهاجم الترسانة ومنتخب مصر مع 123، والراحل سيد الضظوي لاعب المصري ومنتخب مصر السابق مع 112 هدف، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع 108 أهداف، أحمد الكأس لاعب الأولمبي ومنتخب مصر السابق بـ107 أهداف ومحمد أبوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مع 100 هدف.

وعاد المصري إلى نغمة الانتصارات بعد فوزه على إف سي مصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس.

وسجل عماد فتحي للمصري (9) وعزز الليبي مفتاح طقطق تقدم فريقه (37).

بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 7 نقاط وصعد للمركز الرابع، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة الثالثة.