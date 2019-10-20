ومع خوض فريق المدرب يورغن كلوب مباراته، الأحد، سعى بيب غوارديولا، لمواصلة الضغط بإدخال 4 تغييرات على التشكيلة بعد الخسارة مرتين في آخر أربع مواجهات في الدوري.

وتعاون العائدان برناردو سيلفا وجيسوس في الهدف الأول الذي سجله اللاعب البرازيلي بضربة رأس ارتدت من القائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 39، وفق ما ذكرت "رويترز".

وضاعف سيتي تقدمه بعد 30 ثانية عندما وصل ديفيد سيلفا إلى تمريرة رائعة من رحيم سترلينغ ليسددها مباشرة في المرمى.

وبعد الاستراحة أنقذ وين هينيسي حارس بالاس محاولات من جيسوس وبرناردو سيلفا إذ واصل سترلينغ عثوره على المساحات وظهرت مقدرة سيتي بقيادة المتألق كيفن دي بروين على التسجيل في كل هجمة.

وعلى الجانب الآخر أبعد إيدرسون حارس سيتي ضربة رأس من كريستيان بنتيكي لتصطدم بالعارضة.