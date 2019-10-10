وفي مقابلة مع إذاعة "راك 1"، أكد نجم برشلونة الإسباني أن أسوأ فترة في مسيرته كانت في 2013 و2014، عندما تعرض لإصابة استمرت لأشهر، عولج فيها بالأرجنتين.

أما عن أجمل أهدافه، فأكد ميسي أن هدفه بالرأس في مرمى مانشستر يونايتد، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، هو الأجمل بالنسبة له.

وبشأن أصعب خط دفاع واجهه "البرغوث"، قال الأخير: "لا أستطيع تحديد فريق واحد، لقد واجهنا خصوما صعبة جدا. الفرق الإنجليزية دائما ما تكون قوية، لن أحدد فريقا واحدا، لكن كان هناك الكثير منهم".

وأكد ميسي أن المنتخب الإسباني هو أصعب خصم واجهه في مسيرته، وخاصة عندما لعب أمامه في ودية بمدريد عام 2010.

أما عن أفضل مباراة لعبها هو شخصيا، فقال النجم الأرجنتيني إن مباراة برشلونة أمام ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2011، والتي انتهت بنتيجة 2-0 للفريق الكتالوني، هي الأفضل بالنسبة له.

وبالنسبة لمدربه المفضل، فلم يتردد ميسي بتأكيد ان الإسباني بيب غوارديولا هو أفضل من دربه، يليه مواطنه لويس إنريكيه.