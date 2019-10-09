وبحسب موقع "فوتوبول إيطاليا"، فإن جيامباولو يعتبر أقصر المدربين عمرا في تاريخ نادي ميلان، من دون حساب فترات عمل المدربين المؤقتين الذي مروا على النادي طوال تاريخه.

تأتي إقالة المدير الفني السابق لكل من إمبولي وسامبدوريا نظرا لسؤء نتائج الفريق الإيطالي العريق، ففي خلال 7 مباريات، حقق الفريق 3 انتصارات فقط ومني بالهزيمة في بقية المواجهات.

الفريق في عصر جيامباولو سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف جميعها في مسابقة الدوري الإيطالي.

ورجحت تقارير صحفية عدة تعيين المدير الفني السابق لفيورنتينا ستيفانو بيولي خلفا لجيامباولو.

وأصدرت رابطة مشجعي النادي بيانا غاضبا يتهم الإدارة بالضعف والفشل، خصوصا ما استعدادها للإعلان عن اسم المدرب الجديد للفريق، والذي سيكون المدرب التاسع للفريق في آخر 5 أعوام.