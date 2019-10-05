وتعرض النجم السابق لفريق بيراميدز، لإصابة قوية، بعد سقوطه على أرض الملعب، خلال مواجهة فريق شباب أهلي دبى، مساء الخميس، عندما فقد اتزانه أثناء محاولة لحاقه بإحدى الكرات ليغادر أرض الملعب مصابا.

وأوضح نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق الأول، ماركوس كينو، بعد مباراة شباب الأهلي، كشفت عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي، ورض عظمي في الجهة الخارجية من الناحية اليسرى، ما سيؤدي إلى غيابه لمدة 6 أسابيع.

يذكر أن كينو، لم يكمل المباراة بسبب تلك الإصابة، وتم استبداله على الفور، ويعتبر غيابه خسارة كبيرة للجزيرة، والذي يسعى بكل قوة للمنافسة على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم.

ويحتل فريق الجزيرة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإماراتي هذا الموسم، برصيد 7 نقاط، خلف فريق الشارقة المتصدر برصيد 9 نقاط.

وانتقل البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز المصري إلى نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.