وأشار تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية نقلا عن شبكة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية، أن اختيار برشلونة وقع على مدرب ريفر بليت، مارسيلو غاياردو، ليكون بديلا لفالفيردي.

وبحسب الشبكة الأرجنتينية فإن القرار سيعتمد إن فشل مدرب "البلوغرانا" في تحسين أداء الفريق بالموسم الحالي.

ولم يعط غاياردو أي إجابة متعلقة بتدريب برشلونة، خاصة أنه يضع كل تركيزه في الوقت الراهن بمنافسات بطولة "الليبرتادوريس" والاستعداد لمواجهة بوكا جونيورز في مباراة العودة للدور نصف النهائي، بعدما فاز في الذهاب.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على إنتر ميلانو الإيطالي في المباراة التي جمعت الناديين بمنافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1، عقب شوط أول سيء للنادي الكتالوني.