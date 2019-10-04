ويدين إشبيلية بالفوز إلى الوافد الجديد من وست هام يونايتد الإنجليزي، مهاجمه المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" بعد تسديدة بيمناه من داخل المنطقة استقرت في شباك الحارس السلوفيني فيد بيليتش (17).

وهي المواجهة الأولى على الإطلاق لرجال المدرب غولن لوبيتيغي مع نظيرهم القبرصي، علما أنهم سجلوا بعد جولتين أربعة أهداف بدون أن تتلقى شباكهم أي هدف.

وأضاف صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (خمسة بينها ثلاثة تواليا بين 2014 و2016) فوزا ثانيا بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب مضيفه المتواضع قره باغ الأذربيجاني (3-صفر)، علما أن أبويل نيقوسيا خسر مباراته الأولى أمام الفريق الأكثر تواضعا في المجموعة دوديلانج اللوكسمبورغي 3-4.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يتذيل أبويل الترتيب من دون أي نقطة.