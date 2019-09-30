وأضاف "الفيفا" أن لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد "لم تغفل أبدا الظروف الدقيقة والفريدة لهذا الوضع المأساوي" في النزاع بين الناديين، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

ويشير قرار "الفيفا" إلى أن كارديف سيكون مسؤولا أيضا عن الدفعات اللاحقة في صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني البالغة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني (حوالي 20 مليون دولار).

وبيّن الاتحاد الدولي أنه بإمكان كارديف استئناف الحكم الصادر من "الفيفا" أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وكان نانت قد قدم شكوى إلى "الفيفا" عندما اختلف مع كارديف حول مستحقاته في صفقة سالا، الذي لقي حتفه قبل أن يلعب لناديه الجديد.

وتوفي سالا بعد أن تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد التي كان يستقلها اللاعب مع الطيار ديفيد إبوتسون في القناة الإنجليزية أثناء طيرانها من نانت إلى كارديف.