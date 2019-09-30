ويحتل يونايتد المركز 11 بـ8 نقاط بعد 6 مباريات، لكن المدرب النرويجي (46 عاما) قال إنه يمكنه إعادة بطل الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي حاملا للقب وليفربول المتصدر.

وأبلغ سولسكاير الصحفيين قبل مواجهة الاثنين في الدوري أمام أرسنال "لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي فان بقية العالم سيفعل ذلك.

وأضاف "أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. سيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسين.

وتابع: "لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضاً. وهناك أرسنال وتوتنهام وليستر. هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالإضافة لمانشستر".

وأخفق يونايتد في تكرار الأداء الذي ساعد سولسكاير على تولي منصبه بشكل دائم في مارس، حيث حقق الفريق 5 انتصارات في 18مباراة من وقتها.

وكثير من الانتقادات، التي وجهت إلى سولسكاير مؤخراً تدور بشأن اخفاقه في تعويض روميلو لوكاكو، الذي انتقل إلى إنتر ميلانو الإيطالي الشهر الماضي. وانضم إليه أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة. وبعد إصابة أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد أصبح ميسون غرينوود (17 عاما) المهاجم الصريح فقط في تشكيلة سولسكاير للمواجهة المقررة في أولد ترافورد، وألمح إلى احتمال اللجوء لسوق الانتقالات في يناير.

وأضاف "بالطبع عندما يغادر أليكسيس سانشيز ولوكاكو فانت لا تحتاج إلى أن نكون عالم فضاء لتعرف اننا بصدد البحث عن مهاجم في فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع: "كان الوقت المناسب لرحيل لوكاكو وهو يعلم ذلك. لم يكن يرغب في الاستمرار. لماذا نبقي على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار؟.

وأوضح "نبحث عن لاعبين يجيدون صناعة الأهداف والتسجيل لكن يتعين أن تكون أي صفقة محتملة مناسبة للفريق".