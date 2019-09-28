وأحرز لويس سواريز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 41، بعد تمريرة طولية من الحارس مارك تير شتيغن، وأضاف جونيور فيربو هدف البارسا الثاني في الدقيقة 49 بعد متابعته لتسديدة بيريز التي ارتدت من حارس خيتافي.

وتعرض الفرنسي كليمان لينغليه مدافع برشلونة للطرد في الدقيقة 82، لحصوله على إنذارين.

وغاب عن برشلونة نجوم كبار لإصابات مختلفة، على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة جديدة في لقاء فياريال الماضى، واللاعب الشاب أنسو فاتي لإصابة في الركبة، والفرنسي عثمان ديمبليى الذى استبعد من اللقاء في اللحظات الأخيرة.

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما يحل خيتافى في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.