وبدأ زيدان باستخدام نفس الاستراتيجية التي اتبعها في موسمه الأول بمدريد، عام 2016، بالاعتماد بشكل كبير على اللاعبين البدلاء.

وانتصر ريال مدريد على ضيفه أوساسونا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-0، بمشاركة 3 لاعبين أساسيين فقط، هم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ولاعبي الوسط، البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

واعتمد زيدان كثيرا على الخط الثاني في تشكيلة الفريق، خلال موسمه الأول مع "الملكي"،والذي أنهاه بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن المدرب الفرنسي قرر اتباع نفس الاستراتيجية، لتعديل أوضاع النادي، بعد تعثره في بداية الموسم، وتعادله مرتين، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جرمان بنتيجة 0-3، بدوري أبطال أوروبا.

ونجح بدلاء ريال مدريد بتقديم مستوى كبير خلال المباراة أمام أوساسونا، حيث سجل البرازيلي رودريغو هدفا بعد ثوان من مشاركته الأولى بالدوري، كما تألق الحارس الفرنسي البديل ألفونس أريولا.

وقال زيدان في تصريحات بعد اللقاء: "لدي 25 لاعبا ممتازا أظهروا لي قيمتهم، فعندما تسنح لهم الفرصة باللعب، يظهروا جاهزيتهم للعب بشكل جيد".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء السبت، في ديربي مرتقب، سيتصدر خلاله المنتصر في المباراة ترتيب الدوري.