وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة مارسيلو في تدريبات ريال مدريد، يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي اللاعب من الإصابة التي يعاني منها والممتدة من الرقبة حتى الظهر.

وإلى جانب مارسيلو، فقد انضم كل من لوكا مودريتش وإيسكو للتدريبات، عقب عودتهما أيضا من الإصابة.

ومنح مدرب "الملكي" 8 لاعبين أساسيين راحة في اللقاء الأخير للريال أمام أوساسونا، والذي انتهى بفوز الأول بهدفين نظيفين.