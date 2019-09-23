وتلقت أوزبكستان هزيمة مفاجئة في مستهل مشوار التصفيات على يد المنتخب الفلسطيني بنتيجة صفر-2، في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، قبل التعادل سلبيا مع العراق بعدها بأيام في لقاء ودي.

ويقبع المنتخب الأوزبكي في ذيل المجموعة الرابعة، التي تتصدرها سنغافورة (4 نقاط) ثم فلسطين (3 نقاط) ثم اليمن (نقطتان)، وخاض كل منها مباراتين، بينما تأتي السعودية رابعة بنقطة واحدة ثم أوزبكستان بلا رصيد، ولكل منهما مباراة واحدة.

وقال الاتحاد الأوزبكي في بيان، إنه أنهى التعاقد مع كوبر (63 عاما)، الذي تولى المسؤولية في أغسطس 2018 عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر الذي قاده في مونديال روسيا، حيث تلقى "الفراعنة" 3 هزائم وودعوا من الدور الأول.

وأضاف البيان: "الاتحاد يعبر عن امتنانه لكوبر وطاقم التدريب على ما فعلوه مع المنتخب الوطني، ويتمنى لهم حظا أوفر في مسيرتهم المستقبلية".

وتلتقي أوزبكستان اليمن وسنغافورة في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة، يومي 10 و15 من شهر أكتوبر المقبل على الترتيب.