فقد تمكن رجال المدرب الداهية انطونيو كونتي من هزيمة الجار الأحمر في "ديربي الغضب" بهدفين نظفين سجلهما كل من مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو في الشوط الثاني من المباراة.



وبهدا الفوز ينفرد إنتر ميلان بصدارة الترتيبب برصيد 12 نقطة، مقابل 6 نقاط لميلان.

وحرص ميلان وإنتر، على مناهضة العنصرية التي تعيشها ملاعب كرة القدم الإيطالية في الفترة الأخيرة، وذلك قبل انطلاق المباراة بين الفريقين.



وعقب نزول الفريقين لأرض الملعب، حرص لاعبوهما على الوقوف سويا، أمام لافتة حملت عبارة "الديربي ضد العنصرية".



وكان لوكاكو نجم إنتر هو أحدث ضحايا حوادث العنصرية في إيطاليا، بعدما أطلقت جماهير كالياري هتافا تجاهه، بمنافسات الجولة الثانية من الكالتشيو.