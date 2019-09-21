وقدم ماديسون (22 عاما)، أداء لافتا في هجوم بطل إنجلترا 2016، وشكل محطة أساسية في معظم التهديدات لمرمى توتنهام خلال المباراة، وصولا إلى تسجيل هدف الفوز بتسديدة بعيدة المدى في الدقائق الأخيرة.

وأتاح الفوز لليستر رفع رصيده إلى 11 نقطة والتقدم إلى المركز الثاني خلف ليفربول (15) بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام بطل الموسمين الماضيين، مانشستر سيتي؛ الذي يستضيف واتفورد في وقت لاحق.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند ثماني نقاط في المركز الخامس، وفق ما نقلت رويترز.

وتبادل ليستر بقيادة المدرب الإيرلندي الشمالي براندون رودجرز وتوتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الهجمات على مدى الشوطين، حيث كان فريق شمال لندن الأفضل في الأول، بينما عاد ليستر بقوة في الثاني.

وهدد توتنهام مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل مرتين في الدقائق الثلاث الأولى، عبر تسديدة بجانب القائم الأيسر للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، وأخرى لهاري كاين بين يدي الدولي الدنماركي.