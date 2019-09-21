وغادر لاعبو الزمالك أرضية ملعب برج العرب دون استلام الميداليات الفضية عقب المباراة وقبل انطلاق مراسم التتويج، ليتوجهوا لغرف تبديل الملابس.

وأظهرت كاميرات البث التليفزيوني أن لاعبي الزمالك انتظروا في أرضية الملعب لفترة، قبل أن يتلقوا تعليمات من إدارة النادي، فيما يبدو، بالمغادرة دون استلام الميداليات.

ولاحقا، كشف نادي الزمالك بشكل رسمي عن سبب اعتذار لاعبي الفريق عن استلام الميداليات الفضية كوصيف لكأس السوبر المصري.

وأوضحت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيسبوك، أن سبب عدم استلام اللاعبين للميداليات، كان لعلمهم بعد المباراة بوقوع حادث أليم لأحد مشجعي الزمالك، الذي كان في طريقه لملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور المباراة.

وتوفى الطفل يدعى أدهم مسعد، في حادث سير خلال توجهه رفقة أسرته، لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

بدورهم، حصل لاعبو الأهلي على الميداليات الذهبية قبل أن يرفع حسام عاشور لقب السوبر للمرة الـ11 في تاريخ الأهلي، وكان بطل المباراة النيجيري، جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز "المارد الأحمر" رغم استفاقة "الفارس الأبيض" في الشوط الثاني.

وتوج السويسري، ريني فايلر، بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.