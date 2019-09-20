وتعد هذه المواجهة السادسة لقطبي الكرة المصرية في "السوبر"، حيث سبق أن تقابل الفريقان 5 مرات في "السوبر"، نجح الأهلي في حسم 4 منها.

ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو متوج بلقب الدوري، بينما يخوض "الفارس الأبيض" المباراة بعد أن حصد لقب كأس مصر.

وتبدو معنويات لاعبي الأهلي مرتفعة قبل لقاء السوبر، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على نادي كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما هزم الزمالك أمام غينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل واحد في ذهاب الدور نفسه للبطولة ذاتها.

ويتميز اللقاء المرتقب بكونه يشهد ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب والوجوه الجديدة الذين يلعبون في السوبر لأول مرة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة السوبر لطاقم حكام ألماني يتكون من فليكس بريش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

وتشهد المباراة حضور 10 آلاف مشجع، موزعين مناصفة بين الفريقين بواقع 5 آلاف لكل ناد.

ويوصف "السوبر" بـ"القمة السريعة" حيث لا يتطلب التتويج باللقب سوى الفوز بهذه المباراة بخلاف لقبي الدوري والكأس، كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اعتماد اللجوء لضربات الترجيح في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون اللجوء لشوطين إضافيين.