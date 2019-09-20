ووضع اللاعب الشاب الكرة من بين ساقي الحارس على القائم القريب في الدقيقة 73 بعد أن استحوذت تشكيلة المدرب أولي جونار سولشار الشابة التي شهدت تغييرات كثيرة على الكرة لكنها عانت لكسر حالة الجمود.

وأجرى يونايتد تسعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع وارتدى نيمانيا ماتيتش شارة القيادة في غياب آشلي يانج والحارس ديفيد دي خيا.

وكاد الفريق أن يهز الشباك بعد ثلاث دقائق عندما سدد فريد كرة قوية لترتطم بالعارضة وأهدر ماركوس راشفورد فرصة خطيرة بعد عشر دقائق أخرى بتسديدة من مسافة قريبة ذهبت للحارس مباشرة.