ويتكون الطاقم الألماني من فيلكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع، وفق ما نقلت صفحة الاتحاد المصري على موقع "فيسبوك".

وأدار بريش، الثلاثاء، لقاء نابولي وليفربول في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين.

واحتسب بريش ركلة جزاء مثيرة للجدل أحرز منها أصحاب الأرض الهدف الأول، دون أن يعود إلى تقنية التحكيم بالفيديو "الفار".

ويتواجه الأهلي والزمالك مساء الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري يقتصر على 5 آلاف متفرج لكل فريق.