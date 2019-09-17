وكان ميسي قد غاب عن جميع المباريات التي لعبها برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن من الموسم الحالي بسبب الإصابة.



وعقب إعلان برشلونة استدعاء ميسي، ووسط الشكوك حول مشاركته كأساسي في المباراة من عدمها، أبدى ماركو رويس تطلعه لمشاركة النجم الأرجنتيني في المباراة.

وأضاف: "نريد أن يلعب ميسي، الجميع يعلم أنه الأفضل والجميع يعلم قدرته على صناعة الفارق، ولكننا نريده أن يلعب وأن نفوز على أرضنا غدًا وهو يلعب"، وفقا لما ذكر موقع "gaol" الرياضي.



وتابع: "لقد تحدثت معه في مرات من قبل، هو مميز في المحافظة على هدوئه في المباريات الكبيرة، يعرف جيدًا كيف يسجل وكيف يقود فريقه للفوز، مواجهته ستكون تحديًا كبيرًا بالطبع"



وأردف: "نحن أمام مباراة صعبة وعلينا مواجهتها بكل شجاعة، نؤمن بحظوظنا وقدراتنا ولا نفكر إلا في كيفية الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، نتسلح بالأرض والجماهير التي ساعدتنا دومًا على تحقيق النتائج الإيجابية"



يذكر أن ليونيل ميسي كان قد عاد للتدريبات الجماعية بعدما حصل على التصريح الطبي للمشاركة بشكل طبيعي.