وذكر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي في مدينة جدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وبذلك، ضم الأمير عبد العزيز بن هذا المنصب إلى مناصب أخرى تبوأها خلفا لآل الشيخ، أبرزها رئاسة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وكان آل الشيخ قد أعلن في أواخر يونيو 2019، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي التي تولاها لنحو عام ونصف.