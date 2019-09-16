ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن شهود عيان قالوا إن أربعة أشخاص ملثمين دخلوا إلى منزل أومتيتي (25 عاما)، بينما لم تتضح طبيعة المسروقات.

وتوجه أفراد من الشرطة المحلية إلى منزل قلب الدفاع البرشلوني بعد الإبلاغ عن السرقة، في حين لا يزال التحقيق في الحادثة مستمرا.

وتزامن خبر تعرض منزل أومتيتي للسرقة مع تقارير إسبانية تحدثت عن أن نادي برشلونة يدرس الاستغناء عن خدماته، خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، بعد خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.

وأبعدت لعنة الإصابة أومتيتي منذ بداية الموسم الماضي، وبات إلى حد كبير خارج حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الإسباني.

وفي بداية الموسم، تعرض أومتيتي لإصابة جديدة مع منتخب فرنسا، الأمر الذي قلص من حظوظه في اقتحام تشكيلة برشلونة سريعا الموسم الجاري، وأن يعود إلى موقعه كقلب دفاع للبرسا، وحلّ مكانه مواطنه كليمونت لينجليه منذ بداية الموسم.