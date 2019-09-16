وكان أرسنال في طريقه لحسم اللقاء واللحاق بمانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز الثاني بعد أن فرض سيطرته على الشوط الأول ليتقدم بهدفين. افتتح التسجيل الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 21 حين وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة من البوسني سياد كولاشيناتس، فالتف على نفسه قبل أن يسدد على يمين الحارس بن فوستر.

ثم أضاف مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم إثر لعبة جماعية رائعة لمس فيها لاعبو المدرب الإسباني أوناي إيمري الكرة 20 مرة قبل أن يضعها أوباميانغ شباك فوستر إثر عرضية من أينسلي مايتلاند-نايلز (32).

لكن أرسنال أعاد مضيفه إلى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني حين أخطأ اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس في تمرير الكرة داخل منطقة جزاء فريقه إلى زميله الفرنسي ماتيو غندوزي، فقطعها الإسباني جيرار ديلوفيو ووصلت إلى توم كليفرلي الذي أودعها شباك الألماني برند لينو (54).

وأعطى هذا الهدف الدفع المعنوي للاعبي واتفورد الذين فرضوا أفضليتهم الميدانية لكن دون التمكن من الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 81 حين نجح البديل الأرجنتيني روبرتو بيريرا في انتزاع ركلة جزاء من البرازيلي دافيد لويز، ونفذها بنفسه بنجاح ليمنح فريقه نقطة التعادل في أول اختبار له مع مدربه الجديد-القديم كيكي سانشيس فلوريس الذي خلف مواطنه خافي غارسيا خلال عطلة المباريات الدولية.

واستمرت عقدة إيفرتون في ملعب بورنموث إذ عجز عن تحقيق الفوز في الزيارات الأربع التي قام بها في الدوري الممتاز إلى معقل منافسه، وذلك بخسارته بهدف لدومينيك كالفيرت-ليوين (44)، مقابل ثلاثة أهداف لكالوم ويلسون (23 و72) والاسكتلندي راين فرايزر (67).