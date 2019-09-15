وعمد اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 عاما، إلى القيام بإشارة بيده تشير الى الحصول على أموال، بعد احتساب خطأ عليه في المباراة التي أقيمت الجمعة، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني بعد شوطين إضافيين.

كما بدا أن بوغوت المتوج مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين عام 2015، تلفظ بشتائم أثناء خروجه من الملعب، ووجه انتقادات إلى الفيبا خلال مروره في "المنطقة المختلطة" المخصصة للتصريحات الصحفية بعد المباراة.

وشارك بوغوت في تشكيلة منتخب بلاده، التي تخوض اليوم مباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا، قبل المباراة النهائية التي تقام في وقت لاحق بين منتخبين يبحثان عن اللقب الثاني في تاريخهما، وهما إسبانيا بطلة 2006، والأرجنتين المتوجة بالنسخة الأولى من البطولة عام 1950.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، أندرياس زاكليس، للصحفيين إنه على رغم تفهم حساسية اللاعبين بعد الخسارة، سيكون على بوغوت تفسير ما قام به.

وأضاف "ليس سهلا عليهم أن يضبطوا مشاعرهم عندما يمرون في المنطقة المختلطة".

وتابع: "لكن في الوقت عينه، لدينا مجموعة محددة من القواعد ولدينا مجموعة محددة من القيم والمبادئ التي نمثلها، ليس فقط كفيبا ولكن أيضا كلعبة كرة السلة. لذا عندما يتم تجاوز الخطوط، لدينا إجراءات تأديبية، وفي هذه الحال سيكون ثمة إجراء تأديبي".

وفضل زاكليس عدم الدخول في تفاصيل أكثر بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه سيعود لقضاة في اللجنة التأديبية للاتحاد "سؤال اللاعب عن موقفه وبعدها اتخاذ قرار".

وواجه بوغوت صافرات الاستهجان من قبل الجماهير المحلية في الصين منذ بداية المونديال، على خلفية انتقاده سابقا السباح الصيني سون يانغ.

وكتب بوغوت في يوليو الماضي عبر حسابه على "تويتر"، "يجب أن يقوم السباحون الذي يفوزون بميداليات ضد سون يانغ بتكسير منصة الميداليات بمطارق..."، في إشارة إلى تقرير الوكالة الدولية للمنشطات التي أكدت في يناير الماضي أن البطل الصيني حامل ثلاث ذهبيات أولمبية، حطم في سبتمبر الماضي عينات دمه بمطرقة خلال اختبار مفاجئ لمراقبي مكافحة المنشطات.