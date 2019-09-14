وتعرض أومتيتي لشِعر في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي بدون ان يتمكن من خوض مباراتي بلاده امام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأفاد بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين في بيان إلى أنه "بعد الفحص الدقيق للقدم اليمنى للاعب الفرنسي، وبعد فحوص جديدة، تم اكتشاف شِعر في مشط القدم. الفترة المقدرة للغياب تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع".

وتلاحق لعنة الإصابات بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب "الديوك"، إذ تعرض قبل عام تقريبا لاصابة في الركبة اليسرى فقرر أن يعالجها بدون أن يخضع لعملية جراحية.

وبعد عودته إلى الملاعب في نوفمبر 2018 أصيب، وغاب حتى مطلع العام الحالي.

وخسر لاعب ليون السابق، البالغ 25 عاما، مركزه الاساسي في دفاع برشلونة ومنتخب بلاده على السواء لصالح مواطنه كليمان لونغليه.