وسجل المدافع مارسيل هالشتنبرغ الهدف الأول لألمانيا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عقب شوط أول متواضع من الألمان الذين خسروا 4-2 أمام هولندا يوم الجمعة الماضي. وأضاف سيرج جنابي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وقفزت ألمانيا إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات وبفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية التي خسرت لأول مرة في هذه التصفيات بينما أصبح قائدها ستيفن ديفيز هو الأكثر خوضا للمباريات الدولية ببلاده، بعيدا عن حراس المرمى، برصيد 113 مباراة.

وتملك هولندا صاحبة المركز الثالث تسع نقاط من أربع مباريات عقب الفوز 4-صفر على إستونيا اليوم أيضا.