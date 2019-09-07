وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن "الريدز" يتابع عن كثب منذ فترة النيجيري صامويل تشوكويزي، لاعب الغواصات الصفراء، من أجل ضمه في يناير المقبل.

وكان تشوكويزي (20 عاما) قد انضم إلى فياريال عام 2018، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال 26 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل هدف بعد خوض الفريق 3 مباريات.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لم يبرم ليفربول أي صفقة في خط الهجوم، رغم رحيل المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، واكتفى بالنجوم الموجودين في صفوفه.

ويملك ليفربول 5 لاعبين في خط الهجوم، وهم: محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريغي وشيردان شاكيري.

ويبدو أن الفريق الإنجليزي سيبدأ مبكرا التعاقد مع بعض اللاعبين في خط الهجوم، تحسبا لرحيل أي من لاعبي الخط الأمامي، خاصة في ظل العروض العديدة التي يتلقاها أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت، أن مسؤولي ليفربول قرروا السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت هذه التقارير بعد الأزمة التي شهدتها مباراة ليفربول وبيرنلي بين صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد اعتراض الأخير على عدم تمرير النجم المصري الكرة له وهو أمام المرمى.