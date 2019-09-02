وخاض الدولي الإيطالي، الذي وصل في يوليو 2015 إلى "أولد ترافورد" من تورينو، 92 مباراة مع مان يونايتد في كل المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.

لكن دارميان البالغ من العمر 29 عاما خاض سبع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولم يلعب مطلقا هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكار.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مان يونايتد سيحصل على 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن المدافع متعدد المواهب الذي كان يتبقى له عام في عقده.

وقال مانشستر في بيان "نتوجه جميعا في يونايتد بالشكر إلى ماتيو على الخدمات التي قدمها للفريق ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ويأتي انتقال دارميان بعد رحيل زميله المهاجم كريس سمولينغ إلى روما الايطالي على سبيل الاعارة لمدة موسم.

وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنترميلانو.