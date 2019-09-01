وقضى هذا الهدف على انتفاضة نابولي المذهلة حيث كان متأخرا 3-صفر بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يدرك التعادل ببراعة.

ولم يستسلم نابولي حيث سجل كوستاس مانولاس وهيرفينغ لوزانو في غضون دقيقتين قبل أن يستكمل جيوفاني دي لورينزو انتفاضة لمدة 15 دقيقة أمام الغريم التقليدي.

لكن كوليبالي أخفق في تشتيت ركلة حرة ووضع الكرة بغرابة في مرماه في الوقت القاتل ليمنح يوفنتوس أفضلية مبكرة في السباق على لقب الدوري.

وأصبح رصيد يوفنتوس ست نقاط من أول جولتين في صدارة الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي ثامن الترتيب.

وسيلعب يوفنتوس في ضيافة فيورنتينا في الجولة المقبلة بعد فترة التوقف لخوض مباريات دولية بينما يلعب نابولي على أرضه مع سامبدوريا.