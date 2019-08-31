ونشرت شركة "غاغا ميلانو" الإيطالية للساعات، وهي واحدة من رعاة النجم البرازيلي، صورة لنيمار بقميص الفريق الكتالوني على حساباتها بمواقع التواصل، كجزء من حملة دعائية، وفقا لصحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية.

لكن مع الضجة التي أحدثتها الصورة، اضطرت الشركة إلى حذفها بعد وقت قصير من نشرها، إلا أن بعض المتابعين كانوا قد وثقوا الحدث واحتفظوا بالصورة التي تقول الكثير.

ورفضت "غاغا ميلانو" التعليق على الغرض الذي دفعها لنشر الصورة على حساباتها بمواقع التواصل، لكن الواضح أن قرار الحذف كان متأخرا، بعد أن رآها الآلاف.

وشكل نيمار (27 عاما) محور تقارير صحفية عدة هذا الصيف، بسبب رغبته في الرحيل عن سان جرمان، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وفي الأيام الماضية، بدا برشلونة الوحيد في السباق لاستعادة لاعبه السابق، الذي انتقل من صفوفه إلى سان جرمان في صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو، مما جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

ويتوقع أن تشمل أي صفقة محتملة بين برشلونة وسان جرمان، مقابلا ماليا كبيرا إضافة إلى انتقال لاعبين من كتالونيا الى باريس، مع أسماء مرجحة مثل لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يتردد أنه غير راغب في الرحيل عن ناديه الحالي.