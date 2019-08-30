وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عودة زين الدين زيدان إلى سفينة النادي الملكي "غيرت" مجرى الأمور بالنسبة لإيسكو، البالغ من العمر 27 عاما.

وتابعت أن لاعب خط الوسط أبلغ مسؤولي مدريد في نهاية الموسم الماضي أنه ليس على استعداد لمغادرة النادي، مشيرة إلى أنه بذل "جهودا كبيرة" لإثبات ذلك.

وأوضحت أن من بين الجهود التي قام بها إيسكو أنه أغلق هاتفه بشكل نهائي طوال فترة الصيف، مضيفة أنه "سيظل مغلقا إلى غاية نهاية فترة الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل".

وتحدثت مصادر مقربة من اللاعب على أن الهدف من إغلاف الهاتف يعود إلى رفض إيسكو الاستماع إلى أي عروض أو مقترحات مقدمة من أندية أخرى ترغب في خدماته.

وأضافت أن الدولي الإسباني تلقى "ضمانات" من المدرب الفرنسي بشأن الاعتماد عليه هذا الموسم ليلعب "دورا بارزا" في المجموعة.

وقدم إيسكو أداءا ضعيفا خلال الموسم الماضي، الأمر الذي تحول معه من لاعب أساسي إلى لاعب بديل مع المدرب الأرجنتيني السابق سانتياغو سولاري.