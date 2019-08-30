وكان التشيلي البالغ من العمر 30 عاما استهل مغامرته في القارة الأوروبية بقميص أودينيزي الإيطالي عام 2006 قبل أن يتنقل بعدها بين برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وصولا إلى مانشستر يونايتد الذي ضمه عام 2018.

وقال يونايتد في حسابه على تويتر "بإمكاننا أن نؤكد انضمام أليكسيس الى إنتر ميلان معارا حتى 30 يونيو 2020. نتمنى لأليكسيس سانشيز كل الحظ في إيطاليا".

أما إنتر الذي يسعى بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي الى استعادة شيء من مستواه السابق وأيام الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2010 مع البرتغالي جوزيه مورينيو، فقال "أليكسيس سانشيز أصبح رسميا لاعب إنتر. انضم التشيلي إلى نيراتسوريمن مانشستر يونايتد في صفقة إعارة".

وأشار رابع الدوري الإيطالي للموسم الماضي والذي وقع الخميس في مجموعة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، الى أن "أليكسيس سانشيز خامس لاعب تشيلي في تاريخ إنتر بعد أن سبقه كل من إيفان زامورانو، دافيد بيتزارو، لويس خيمينيز وغاري ميديل".

وتابع "سيجدد العمل مع (الحارس السلوفيني) سمير هاندانوفيتش و(المدافع الغاني) كوادوو أسامواه في نيراتسوري بعد أن كان زميلهما في أودينيزي، إضافة الى (البلجيكي) روميلو لوكاكو الذي أمضى معه موسما ونصف في مانشستر يونايتد".

وكان إنتر تعاقد هذا الصيف مع لوكاكو من يونايتد بصفقة ضخمة قدرت بـ73 مليون دولار.

ودافع سانشيز، الفائز مع برشلونة بألقاب الدوري الإسباني (2013) والكأس الإسبانية (2012) والكأس السوبر المحلية (2011 و2013) والكأس السوبر الأوروبية (2011) ومونديال الأندية (2011)، عن ألوان يونايتد اعتبارا من يناير 2018 قادما من الغريم المحلي أرسنال، لكنه سجل ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة في الدوري.

وارتفع عدد القادمين الى إنتر هذا الصيف الى 12 لاعبا، أبرزهم لوكاكو وسانشيز والمدافع الأوروغوياني دييغو غودين (انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني) ولاعبا الوسط ستيفانو سينسي (معارا من ساسوولو) ونيكولو باريلا (معارا من كالياري).

وبدأ إنتر مشواره مع كونتي بفوز كبير على ليتشي 4-صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي في مستهل مسعاه لمحاولة إزاحة يوفنتوس عن العرش الذي احتكره طيلة المواسم الثمانية الماضية.

ويبحث انتر عن لقبه الاول في الدوري منذ 2010، وأوكل هذه المهمة لكونتي على حساب لوتشانو سباليتي الذي اكتفى فريقه بالمركز الرابع في الموسم الماضي.

ويخوض انتر مباراته المقبلة الاحد على ارض كالياري.