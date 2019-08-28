وسدد اللاعب النمساوي المصنف الرابع 14 ضربة إرسال ساحقة لكن ذلك لم يكن كافيا للتفوق على فابيانو البالغ عمره 30 عاما وصاحب الضربات الأمامية القوية التي ساعدته على إنقاذ تسع من عشر فرص لكسر إرساله.

وزاد تيم (25 عاما) من صعوبة المهمة على نفسه بعدما ارتكب 48 خطأ سهلا في استاد آرثر آش وبفارق 28 خطأ سهلا عن منافسه فابيانو.

وقال فابيانو الذي تفوق على ستيفانوس تيتيباس المصنف الثامن عالميا في الدور الأول في نادي عموم إنجلترا في يوليو تموز الماضي "فزت على واحد من أفضل عشرة لاعبين في ويمبلدون وكررت ذلك هنا".

أضاف "بدأت أحب خوض مثل هذه المباريات الكبيرة ومستواي يتحسن ويتحسن".

وقال تيم إنه شعر بالإرهاق بعد المجموعة الثانية وكان "بعيدا عن كونه لائقا بنسبة 100 بالمئة".

وبالنسبة للاعب تيم، الذي فاز على روجر فيدرر في نهائي إنديان ويلز هذا العام، تمثل الهزيمة إحباطا جديدا لمحاولته لحصد لقب في البطولات الكبرى.

وكان تيم خسر أمام ملك الأراضي الرملية رفائيل نادال في نهائي فرنسا المفتوحة في 2018 و2019 وكذلك في دور الثمانية لأميركا المفتوحة العام الماضي.