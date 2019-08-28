بلغ متوسط الحضور الجماهير للجولة الأولى في الدوري الإيطالي نحو 26 ألف مشجع في المباراة الواحدة وهو ما لم يتحقق منذ موسم 2004 - 2005 عندما تمت زيادة فرق الكالتشيو إلى 20 فريقا.

الحضور الجماهيري الأكبر كان في مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي على ملعب "سان سيرو" في ميلان وبلغ 64,188 مشجعا، تلاه الحضور الجماهيري في ملعب الأوليمبكو بالعاصمة روما وتحديدا خلال مواجهة روما أمام جنوى، التي حضرها 38,779 مشجعا.

يشار إلى أن متوسط الحضور الجماهير في الجولة الافتتاحية من الموسمين الأخيرين للدوري بلغ 22 ألف مشجع تقريبا، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".